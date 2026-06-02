Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских дронов над 9 регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 148 БПЛА ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом в мессенджере «Макс» сообщило Минобороны России.
В утренней сводке ведомства говорится, что почти полторы сотни вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены в период с 20:00 понедельника до 7:00 вторника.
Уточняется, что украинские дроны были нейтрализованы в небе над девятью субъектами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
