ФСБ вскрыла схему по краже данных со смартфонов российских чиновников

По данным силовиков, целью внедрения шпионских программ было получение чувствительной информации. Они позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств.
«С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки», — подчеркнули в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и статье 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что российские спецслужбы предотвратили более сотни преступлений террористической направленности с начала 2026 года. Речь идёт о 101 предотвращённом преступлении, включая 78 терактов.
