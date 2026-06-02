«Не можем запретить, но можем работать»: Мединский раскрыл, как пытаются переписать историю в постсоветских странах

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал попытки постсоветского пространства переписывать общую историю. Этим политик поделился в беседе с журналом «Эксперт».
У Мединского поинтересовались, может и должна ли Россия влиять на процессы, связанные с попытками переписать историю в бывших советских республиках.
«Да, сюжет известный: “Россия напала и колонизировала”. Мы не можем запретить независимым ныне государствам писать учебники по истории так, как они сами считают правильным. Но мы можем с ними работать», — ответил Мединский.
Он уточнил, что Москва сотрудничает по этой линии с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией.
«Дело не только в том, что школьники учат историю, которой не было. Опасно, когда пассажи из школьных учебников способствуют разжиганию межнациональной розни. Люди приезжают к нам на работу из среднеазиатских стран, и они уже априори агрессивно настроены против России и русских, потому что так их учили в школе», — продолжил Мединский.
Помощник президента добавил, что если мигрант смотрит «волком» на принимающую страну, то и отношение к нему будет соответствующим. Россия в рамках совместных комиссий предлагает партнерам зеркальный подход, а именно: если в российских учебниках найдут что-то несправедливое, Москва готова это исправить. При этом Мединский заметил, что ничего подобного в российских пособиях найти не удается.
Говоря об Украине, Мединский заявил, что обсуждать её учебники бессмысленно. Он привел в пример пособие 2016 года, которое было издано задолго до начала специальной военной операции. Речь идет об учебнике с названием «История войн России против Украины с XII до XXI вв.». Помощник президента обратил внимание на фамилию редактора этой книги — «ученый» Брехуненко. Мединский указал, что содержание учебника довольно тесно перекликается с фамилией этого человека.
