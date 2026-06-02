Помощник президента Владимир Мединский поддержал идею уроков по ИИ: он указал на несколько нюансов

Мединский поддержал введение уроков по ИИ в российских школах.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал идею введения в школах уроков по искусственному интеллекту. Однако чиновник предостерег от крайностей, заявив, что превращать образование в сплошную «цифру» так же вредно, как и полностью отказываться от современных технологий. Этим он поделился в беседе с журналом «Эксперт».

«Я не против ИИ в школах. Наоборот, считаю, школьникам обязательно нужно преподавать навыки работы с ИИ. Вопрос — чувство меры. У нас есть две полярные точки зрения: одни считают, что “цифру” нужно изгнать из школы во всех видах, другие хотят максимально цифровизировать образование. И то и другое — крайности», — подчеркнул Мединский.

Помощник президента добавил, что в начальной школе любые цифровые технологии детям не нужны и могут даже навредить. Он пояснил, что на этом этапе ребята, как и их родители в свое время, должны осваивать базовые навыки: беглое чтение, письмо и таблицу умножения.

Что касается средней школы, то здесь, как считает Мединский, «цифру» и ИИ можно использовать, но очень дозированно. Учителям стоит объяснять принципы работы нейросетей, однако все домашние задания ученики обязаны делать самостоятельно.

В выпускных классах и вузах работа с искусственным интеллектом, по мнению Мединского, уже полностью оправдана. В первую очередь это касается профессиональной специализации тех, кто планирует связать свою карьеру с компьютерными технологиями.

Отвечая на вопрос о необходимости специального учебника по ИИ, Мединский назвал изучение этой технологии насущной необходимостью. Он привел в пример Китай и Казахстан, где подобные уроки уже существуют, и добавил, что России такие занятия тоже жизненно необходимы.

Ранее Владимир Мединский прокомментировал попытки постсоветских стран переписать историю. По его словам, Россия не может запретить независимым государствам писать в учебниках по истории то, что им хочется, но Москва может работать с такими странами.

