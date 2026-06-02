Лукашенко назвал страну, которая известна во всем мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником — Днем провозглашения Республики, сказав, что эта страна известна во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам главы Беларуси, Италия известна во всем мире благодаря уникальному культурному наследию, богатой истории, талантливым людям, а также умению сохранять традиции и двигаться вперед.
Президент подчеркивает, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, возникшие на основе искренней дружбы и взаимного доверия. Александр Лукашенко убежден: несмотря на вызовы современности, а также изменчивую международную обстановку, партнерство между Беларусью и Италией будет постепенно укрепляться, наполняться новым содержанием.
Ранее Александр Лукашенко сказал, в чем Беларусь играет важнейшую роль на Земле.
Тем временем Лукашенко раскрыл тему, которую обсуждал с Путиным на встрече в Астане.
Вместе с тем глава МИД Беларуси сделал заявление про участие Лукашенко в урегулировании конфликтов в регионе.