Выдача шенгенских мультивиз россиянам сократилась на 21%

В 2025 году общая доля отказов россиянам в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3% (показатель 2024 года — 7,4%), следует из данных Еврокомиссии. При этом Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок от россиян составило 679 тыс. Около 630 тыс. россиян получили визы, что почти на 17% больше, чем годом ранее: в 2024-м была одобрена 541 тыс. заявок.
Всего же в прошлом году странами Шенгенской зоны было выдано более 10 млн виз, что на 3% больше, чем в 2024 году. При этом по сравнению с допандемийным периодом количество поданных заявок на визы из всех третьих стран существенно снизилось — почти 12 млн в 2025-м против 17 млн в 2019-м.
Что касается отказов, то, как подчеркнули в Еврокомиссии, их общая доля практически не изменилась по сравнению с 2024-м и составила около 14,8%. Однако по некоторым странам были зафиксированы существенные «колебания»: помимо заявителей с российским гражданством, реже с отказами стали сталкиваться также алжирцы (31% против 35%) и эфиопы (34% против 36,1%). Вместе с тем чаще в шенгенских визах стали отказывать заявителям из Кабо-Верде (21,4% по сравнению с 13,4%), Демократической Республики Конго (40,1% против 29,9%), а также Сенегала и Бурунди.
В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Размер визового сбора вырос с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней). В 2024 году Еврокомиссия также решила увеличить сбор за шенгенскую визу для всех иностранных граждан на 12,5%, то есть для россиян он вырос до €90.
Несколько стран Шенгенского соглашения в 2022 году приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Это Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Кроме того, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия запретили россиянам въезд через всю внешнюю границу с целью туризма.
Принимать заявления россиян на туристические визы продолжают 17 стран Шенгенской зоны, в том числе Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне присоединились также Румыния и Болгария.
Как изменилась выдача мультивиз.
По сравнению с 2024 годом доля выданных виз с целью многократного въезда (мультивизы, MEV) «несущественно» сократилась, отметили в Еврокомиссии. В 2025-м из 10 млн выданных виз заявителям из всех стран только 5,1 млн предусматривали многократный въезд. Таким образом, доля мультивиз составила 51,2% против 52,2% годом ранее.
В ноябре 2025-го Еврокомиссия выпустила рекомендацию, запрещающую выдачу новых мультивиз виз россиянам. В ведомстве отметили, что эти меры сопряжены с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Теперь россияне должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда намерены посетить страны Евросоюза. На мультивизы при выполнении ряда условий могут претендовать только близкие родственники жителей этих стран, а также работники транспорта.
В результате, по данным Еврокомиссии, в 2025 году всего россиянам было выдано 175,8 тыс. мультивиз по сравнению с 224 тыс. в 2024-м, то есть на 21,5% меньше. При этом наибольшее количество виз, позволяющих многократно въезжать в Шенгенскую зону, в прошлом году выдали Италия (80,7 тыс.), Греция (24,5 тыс.), Франция (21,9 тыс.) и Болгария (13,9 тыс). Последняя вместе с Румынией присоединилась к Шенгенской зоне в апреле 2024-го и тогда же стала выдавать шенгенские визы россиянам (официально процесс присоединения завершился в январе 2025-го).
Какие страны выдали больше всего виз россиянам.
Из данных Еврокомиссии следует, что наибольшее количество виз всех типов (включая однократные) в 2025-м россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия (163,9 тыс.), затем следуют Франция (156,8 тыс.), Испания (124,11 тыс.) и Греция (59,5 тыс.). Причем, за исключением последней, все эти страны второй год подряд принимают больше положительных решений по заявкам россиян. Франция выдала на 26,3% больше виз по сравнению с 2024-м, Испания — на 11,5%, а Италия — на 7,1%. В 2024-м эти страны также выдали россиянам в среднем на 15% больше виз, чем в 2023-м.
В топ-10 стран по числу выданных россиянам виз в 2025-м также вошли Венгрия (26,3 тыс.), Болгария (26 тыс.) и Германия (26 тыс.). При этом стоит учитывать, что при подсчетах РБК также учитывал статистику выдачи виз с ограниченным территориальным действием (LTV), которые позволяют находиться только на территории непосредственно выдавшего их государства — члена Шенгенского соглашения. LTV предназначены для особых случаев: такие визы выдают по гуманитарным причинам, из соображений национального интереса или во исполнение международных обязательств.
Какие европейские страны чаще всего отказывали россиянам в визах.
Хотя Греция входит в топ-5 стран по выдаче виз россиянам, консульства этой страны достаточно часто принимали негативное решение по заявкам от россиян — в 2025 году количество отказов составило 7,5 тыс. (или 11% от общего числа заявок). С трудностями также сталкивались заявители на шенгенскую визу Испании, причем число отказов увеличилось по сравнению с 2024-м годом на 28% (12 тыс. в 2025-м против 9,9 тыс. в 2024-м).
Чаще всего россиянам отказывали в визе при подаче документов в консульствах Мальты (доля отказов составила 19,9%), Эстонии (18%), а также Румынии (12%). Высокие показатели отказов также у Чехии (10,8%), Австрии (10,6%) и Португалии (9,7%).
При этом стоит учитывать, что россияне редко подавали документы в консульства этих стран, поскольку большинство из них приостановили выдачу туристических виз. Мальта, например, выдала россиянам в 2025-м 702 визы, притом что всего поступило 879 заявок. Менее тысячи заявок от россиян поступили в консульства Норвегии (81), Швеции (91), Польши (103) и Румынии (143). Австрия, в свою очередь, выдала россиянам в 2025 году 4,8 тыс. виз, притом что общее число заявок составило 4,9 тыс., а Португалия — 6,2 тыс. виз (всего подавалось 6,9 тыс. заявителей).