МИД заявил о рисках для судоходства после задержания танкера Францией

Действия Франции в отношении российского танкера Tagor, задержанного в открытом море, могут создать риски для мирового торгового судоходства, следует из комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
Как отметили в ведомстве, судно следовало из Мурманска в Камерун «практически без груза», а причиной задержания стало то, что судно якобы несло «ложный» флаг.
«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — заявила Захарова.
Франция обосновала свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, отметила она. Эта норма допускает осмотр судна в открытом море в ограниченных случаях, в том числе если оно не имеет национальности. При этом международные договоры не предусматривают возможность принудительного изменения маршрута судна и его сопровождения в порт государства военного корабля, говорится в заявлении.
Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания судна, а российская дипмиссия принимает меры для защиты граждан России, находящихся среди членов экипажа, добавила представитель МИДа.
Захарова также прокомментировала ссылки президента Франции Эмманюэля Макрона на санкции, из-за которых судно было перенаправлено во французский порт. «Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании военными в Атлантическом океане танкера Tagor, который шел из России и находится под международными санкциями. По его словам, операция прошла в открытом море при участии партнеров, включая Великобританию, и в соответствии с морским правом.
Макрон также опубликовал видео высадки десанта с вертолета на танкер.
По данным VesselFinder, судно с таким названием в конце мая находилось у западного побережья Норвегии и следовало из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.
Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила, что танкер задержали примерно в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани. В ведомстве заявили, что после досмотра документы судна подтвердили подозрения в нарушении правил использования флага. Материалы передали в прокуратуру Бреста.
Российское посольство в Париже сообщило РБК, что капитан танкера Tagor является гражданином России.
