Небензя назвал голословными обвинения Румынии после падения БПЛА

«Румынская сторона поспешила созвать данное заседание и сразу же выдвинула голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России. Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны любой ценой», — отметил Небензя.
Постпред заявил, что приведенные румынской стороной детали инцидента с БПЛА вызывают вопросы как с технической, так и с фактической точки зрения. Так, по словам дипломата, официальные данные о попадании якобы российского дрона «Герань-2» в крышу многоквартирного дома в Галаце противоречат характеристикам беспилотника: его боевая часть несет около 50 кг взрывчатки, и при реальном ударе разрушения были бы гораздо серьезнее, а не ограничились бы пожаром.
«Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к ее проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дронов», — подчеркнул дипломат.
В ночь на 29 мая беспилотник врезался в крышу жилого дома в румынском Галаце, расположенном недалеко от границы с Украиной. После взрыва загорелась квартира на десятом этаже, пострадали два человека, около 70 жильцов эвакуировали. Прокуратура возбудила уголовное дело. Минобороны страны поднимало в воздух два F-16 и вертолет, однако дрон решили не перехватывать.
Bild сообщала, что НАТО созывает экстренное заседание после взрыва беспилотника. МИД Румынии после инцидента вызвал посла России Владимира Липаева. Президент Румынии Никушор Дан на фоне инцидента сообщил, что генеральный консул России в городе Констанца Андрей Косилин объявлен персоной нон грата в Румынии.
Глава МИДа Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО. Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по объектам ВСУ на Украине.
