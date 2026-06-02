В Сербии начались учения «Платиновый волк 26» с участием стран НАТО

На военных полигонах в Сербии начались международные тактические учения «Платиновый волк 26», организованные Вооруженными силами республики при поддержке Европейского командования ВС США, сообщает портал Kossev.
Учения проходят на полигонах под Буяновацем и продлятся до 13 июня. В них задействованы более 550 военнослужащих из Сербии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии, США, Черногории и Великобритании.
Как отметили в ВС Сербии, цель учений — обмен опытом, повышение подготовки к миротворческим операциям и укрепление взаимопонимания между странами-партнерами. Участники отработают различные сценарии на базе «Юг», полигоне «Боровац» и стрельбище «Вртогош», включая обеспечение безопасности объектов и колонн, патрулирование, и боевые действия в городских условиях.
Учения серии «Платиновый волк» проводятся в Сербии с 2014 года. Нынешние учения начались спустя неделю после завершения первых совместных маневров Сербии и НАТО. Они проходили на полигоне Боровац близ города Буяновац на юге страны.
Учения носили тактический характер и проходили с 13 мая до 23 мая. В маневрах приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».