Трамп допустил скорое заключение сделки с Ираном

Заключение соглашения с Ираном возможно на следующей неделе, заявил телеканалу ABC News президент США Дональд Трамп.
«В течение следующей недели», — прокомментировал американский лидер перспективу сделки о сохранении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива.
Трамп отметил, что мирное соглашение США и Ирана может быть «даже лучше, чем военная победа».
По словам президента США, сделка еще не согласована до конца.
На вопрос о сроках окончания работы над меморандумом о понимании в контексте возобновления судоходства в Ормузском проливе Трамп ответил: «Думаю, речь идет о следующей неделе».
Накануне Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. По его словам, такое решение было достигнуто после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и контактов с представителями движения через посредников. Президент США также написал в Truth Social, что Иран заинтересован в мирной сделке, выгодной США и их союзникам.
Ранее в тот же день Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры с США через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане. По данным агентства, Тегеран связывает это решение с нарушением условий прекращения огня, среди которых называлась ситуация в Ливане. Иран также требует прекращения боевых действий и вывода израильских войск.
Кроме того, Тегеран и связанные с ним силы в Ливане заявили о готовности добиваться блокировки Ормузского пролива и активизировать другие направления, включая район Баб-эль-Мандебского пролива.
В конце мая начальник Генштаба Израиля Эяль Замир сообщал о продолжении ударов по силам «Хезболлы». Позднее Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить и углубить контроль над территориями в Ливане.
США и Иран с начала апреля формально соблюдают режим прекращения огня, который Трамп позднее продлил на неопределенный срок. Однако в начале мая стороны обменялись ударами: США атаковали порт Бандар-Аббас и остров Кешм, а Иран — эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Вашингтон назвал инцидент незначительным, Тегеран — нарушением перемирия.
В середине мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило условия Тегерана для второго раунда переговоров с Вашингтоном. Среди них — прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
Позднее Трамп изложил условия возможного соглашения: отказ Ирана от ядерного оружия, немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства без пошлин и уничтожение морских мин при их наличии.
