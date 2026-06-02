В Харькове и Запорожье прозвучали взрывы

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы, сообщает «Суспiльне».
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы зафиксировали в промзоне Основьянского и Слободского района.
Глава подконтрольной украинской стороне областной администрации Запорожья Иван Федоров сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. На территории региона объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
