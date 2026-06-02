США готовят размещение дополнительного ядерного оружия в Европе через НАТО

Соединенные Штаты через структуры НАТО изучают вопрос о дополнительном развертывании ядерных вооружений на территории европейских государств.

Соединенные Штаты через структуры НАТО изучают вопрос о дополнительном развертывании ядерных вооружений на территории европейских государств. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, американская сторона заявила о готовности разместить в Европе дополнительные бомбардировщики DCA, способные нести как обычные боеприпасы, так и ядерные заряды. Отмечается, что текущие переговоры вряд ли приведут к масштабным изменениям. Администрация президента США Дональда Трампа прежде всего стремится продемонстрировать союзникам по альянсу приверженность сохранению так называемого ядерного зонтика. Это происходит на фоне растущих опасений европейских стран из-за активного сокращения американской военной помощи.

В программу обмена ядерными ресурсами НАТО в настоящее время входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. На территории этих государств уже могут размещаться американские бомбардировщики DCA. При этом страны восточного фланга альянса — в частности Польша и государства Балтии — заявили о своей заинтересованности в присоединении к программе. Однако, как уточняют источники FT, заключение подобного соглашения в ближайшей перспективе маловероятно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
