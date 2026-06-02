США готовят размещение дополнительного ядерного оружия в Европе через НАТО

В программу обмена ядерными ресурсами НАТО в настоящее время входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. На территории этих государств уже могут размещаться американские бомбардировщики DCA. При этом страны восточного фланга альянса — в частности Польша и государства Балтии — заявили о своей заинтересованности в присоединении к программе. Однако, как уточняют источники FT, заключение подобного соглашения в ближайшей перспективе маловероятно.