Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно число антенн Starlink, пораженных в мае под Харьковом

Бойцы группировки войск «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.

Бойцы группировки войск «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщил начальник отдела планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса с позывным «Карта», чьи слова передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, для выведения из строя станций Starlink использовались ударные дроны с боевыми частями осколочно-фугасного действия, сбрасываемыми на цель.

Он рассказал, что уничтожение спутниковых систем способно обрушить интернет и оставить командные пункты без связи.

Собеседник агентства отметил, что боевики ВСУ плохо справляются с маскировкой станций Starlink, что позволяет российским бойцам обнаружить их не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах.

Ранее обломки БПЛА с антенной Starlink показали иностранным журналистам в Старобельске, где произошла атака ВСУ на колледж.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше