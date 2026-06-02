Бойцы группировки войск «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщил начальник отдела планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса с позывным «Карта», чьи слова передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, для выведения из строя станций Starlink использовались ударные дроны с боевыми частями осколочно-фугасного действия, сбрасываемыми на цель.
Он рассказал, что уничтожение спутниковых систем способно обрушить интернет и оставить командные пункты без связи.
Собеседник агентства отметил, что боевики ВСУ плохо справляются с маскировкой станций Starlink, что позволяет российским бойцам обнаружить их не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах.
Ранее обломки БПЛА с антенной Starlink показали иностранным журналистам в Старобельске, где произошла атака ВСУ на колледж.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.