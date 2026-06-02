КСИР сообщил об ударе по судну, принадлежащему США и Израилю

По данным пресс-службы КСИР, ракетный удар стал ответом на нападение американских военных на иранский корабль «Львиная звезда» в Оманском заливе. В иранском ведомстве предупредили, что любая агрессия США в регионе встретит решительный ответ.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Несмотря на объявленное перемирие, стороны обменивались ударами в Ормузском проливе в начале мая. Иран тогда счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал обмен ударами «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason.
В конце мая Центральное командование ВС США сообщило о поражении катеров и ракетных установок КСИР в целях самообороны. Позже Reuters сообщил, что армия США ударила по военному объекту в Иране. 1 июня США нанесли удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм. В ответ на удар армии США по телекоммуникационной вышке в Сирике Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой велась атака, и «уничтожили намеченные цели».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».