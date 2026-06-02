Песков: участие Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани прорабатывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что прорабатывается вопрос об участии Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН, который состоится в Казани.
На вопрос о планах российского лидера посетить мероприятие, представитель Кремля ответил утвердительно: «Такие планы прорабатываются, да».
Напомним, пятый саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Соответствующим указом город уже обозначен как место проведения этого международного мероприятия. Планируется участие глав государств из Юго-Восточной Азии, включая Бруней, Вьетнам, Индонезию и Таиланд. В связи с этим возрастает вероятность и личного присутствия президента России в Казани. Тем более, что он уже таким образом участвовал в двух предыдущих саммитах с АСЕАН.