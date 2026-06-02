Кибербезопасность в правительстве: внесены изменения

В частности, с 12 июля 2026 года меняется заголовок постановления: «О некоторых мерах по обеспечению кибербезопасности в Республике Казахстан».
Установлено, что:
обработка и хранение сведений, составляющих государственные секреты, осуществляются на средствах вычислительной техники, не подключенных к международным (глобальным) сетям передачи данных, сети Интернет или информационным сетям, сетям связи, имеющим выход в международные (глобальные) сети передачи данных, сеть Интернет;
вводится в действие с 12 июля 2026 года:
в выделенных помещениях допускается применение мобильных устройств, необходимых для доступа к «мобильному офису Правительства» с обязательным выполнением требований по защите государственных секретов и кибербезопасности. На время ведения секретных переговоров и совещаний указанные мобильные устройства выключаются либо выносятся за пределы служебного помещения.
Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда норм.