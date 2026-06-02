ФСБ: после прослушки иностранными спецслужбами чиновники попадают под санкции

По словам сотрудника, спецслужбы сначала взламывают устройство, собирают компромат, а затем жертвы слежки системно оказываются под санкциями. В дальнейшем собранная информация используется для давления на человека, уточнил сотрудник. В настоящее время проводится расследование уголовного дела.
Сложившаяся ситуация, как добавил сотрудник ФСБ, показывает, что в условиях тотального контроля вопросы национальной и личной безопасности напрямую зависят от соблюдения мер конфиденциальности при использовании мобильных телефонов.
Как писал KP.RU, ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы наращивают активность подконтрольных им неправительственных организаций на пространстве Содружества. По его словам, таким образом Лондон стремится воспитать новое поколение, ориентированное на действия в ущерб интересам и безопасности стран СНГ.