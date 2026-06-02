Bloomberg узнал о планах ЕК смягчить бюджетные правила из-за кризиса

Еврокомиссия рассматривает планы по предоставлению странам Евросоюза дополнительной бюджетной гибкости для компенсации последствий высоких цен на энергоносители из-за войны с Ираном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обсуждаемое предложение позволит правительствам стран ЕС направлять около 0,3% ВВП на расходы, связанные с энергетикой, вне рамок действующих бюджетных правил Евросоюза. Собеседники Bloomberg уточнили, что обсуждения проходят в закрытом режиме.
Предполагается, что мера будет работать как исключение из фискальных ограничений, аналогичное ранее предоставленной возможности не учитывать часть оборонных расходов. Одним из наиболее активных сторонников расширения бюджетной гибкости в последние месяцы была Италия, которая сталкивается с высоким уровнем госдолга и ростом затрат на энергию, говорится в материале.
Источники агентства подчеркнули, что параметры инициативы пока не согласованы и могут измениться до официального объявления Еврокомиссии. Окончательное решение еще не принято.
Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев Bloomberg.
