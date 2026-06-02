Экс-сотрудники ФБР создали сеть поддержки для действующих агентов

Бывшие сотрудники ФБР создали специальную группу поддержки, чтобы помочь действующим агентам справиться с реорганизацией ведомства, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.
Группа, получившая название «Сеть поддержки ФБР» (F.B.I. Support Network), является частью организации «Связь с правосудием» (Justice Connection), объединяющей бывших сотрудников Министерства юстиции. Они предлагают действующим работникам бюро юридическую и психологическую помощь, а также содействие в трудоустройстве.
«Сейчас внутри ведомства невероятно напряженная обстановка. Мы хотим, чтобы наши коллеги, которые все еще работают в ФБР, знали, что есть люди, которые понимают, что происходит», — сказал бывший высокопоставленный руководитель бюро Майкл Мейсон.
По словам Мейсона, людей увольняют без соблюдения надлежащих процедур, а Минюст используется как инструмент давления.
Как передает NYT, главу ФБР Кэша Пателя подозревают в том, что его увольнения сотрудников бюро могут быть политически мотивированными. Однако сам Патель это отрицает, подчеркивая, что увольнения касаются только тех, кто проявляет предвзятость к президенту США и его союзникам.
Кэш Патель занял пост директора ФБР в феврале 2025 года. Ранее он работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей. Он предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных.
Бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман говорил, что Трамп ценит Пателя за верность и в 2019-м хотел сделать его «политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным».
С увольнениями и кадровыми перестановками при администрации Трампа столкнулись и другие ведомства. Как сообщал The Washington Post в прошлом году, своих должностей лишились или были переведены на другие позиции не менее 15 высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции. Среди уволенных был заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который сыграл ключевую роль в организации обыска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго для изъятия секретных документов в рамках федерального расследования.
В феврале того же года американские СМИ писали, что администрация Трампа вслед за прокурорами, которые занимались делом о штурме Капитолия сторонниками республиканца 6 января 2021 года, может уволить агентов ФБР, участвовавших в тех же расследованиях.
