Минобороны отчиталось о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины

Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.
Целями стали в том числе предприятия ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.
