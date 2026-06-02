В Киеве прозвучали взрывы на фоне работы ПВО

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Работают силы ПВО! Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко.
Как передает «Суспільне», в ряде районов столицы Украины пропал свет.
Ранее взрывы также раздавались в Харькове и Запорожье. В первом, по данным мэра города Игоря Терехова, под удар попала промзона Основьянского и Слободского района.
В Запорожье, как заявил глава областной администрации Иван Федоров, возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
