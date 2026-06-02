В Дании сформировали кабмин после рекордных 69 дней переговоров

Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен собрала левоцентристскую коалицию из четырех партий спустя 69 дней после выборов, что стало рекордным сроком в истории страны. Это позволит ей представить королю состав своего третьего кабинета министров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поздно вечером 1 июня Фредериксен сообщила журналистам о формировании объединения. Об этом пишет Bloomberg. В альянс вошли ее собственная партия социал-демократов, а также Зеленые левые, Датская социал-либеральная партия (Венстре) и Умеренные.

По словам Фредериксен, детали программ партии обнародуют 2 июня. Министров представят 3 июня.

С момента мартовских выборов прошло 69 дней. Этот срок сделал нынешний процесс формирования кабинета самым длительным в истории Дании.

Для самой Фредериксен этот премьерский срок станет третьим.

Новому датскому правительству предстоит урегулировать напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который ранее угрожал присоединить Гренландию к Штатам.

Фредериксен, которая возглавляет Социал-демократическую партию (СДП), получила от короля Фредерика X мандат на формирование коалиционного правительства 25 марта. Это произошло на следующий день после парламентских выборов. На них СДП вышла в лидеры, но получила худший за столетие результат — 22% голосов избирателей. С тех пор политик проводила раздельные переговоры с руководством ряда партий.

Прежний рекорд по формированию датского правительства также принадлежал Фредериксен. В 2022 году она объявила о создании кабинета спустя 42 дня после выборов.