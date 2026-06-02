В Дании сформировали кабмин после рекордных 69 дней переговоров

Фредериксен, которая возглавляет Социал-демократическую партию (СДП), получила от короля Фредерика X мандат на формирование коалиционного правительства 25 марта. Это произошло на следующий день после парламентских выборов. На них СДП вышла в лидеры, но получила худший за столетие результат — 22% голосов избирателей. С тех пор политик проводила раздельные переговоры с руководством ряда партий.