Польша поднимала в небо истребители из-за «активности России» на Украине

Оперативное командование вооруженных сил Польши утром подняло в воздух истребители. Причиной в командовании назвали «активность российской авиации дальнего действия» на Украине.

Оперативное командование вооруженных сил Польши утром подняло в воздух истребители. Причиной в командовании назвали «активность российской авиации дальнего действия» на Украине.

«Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы», — уточняется в пресс-релизе командования.

В 4:35 мск командование отчиталось, что операции военной авиации завершены. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Польша неоднократно поднимала в воздух истребители из-за действий российских ВВС на Украине. В частности, в феврале для «обеспечения свободы действий военной авиации» приостанавливали работу аэропорты в польских городах Жешув и Люблин. Кремль уверен, что Польша и страны Прибалтики «почему-то боятся, демонизируют» Россию.

Город на юго-востоке Польши, Жешув в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания не только туристов, но и аналитиков. Причина — близость к Украине и аэродром с военной техникой на его территории. В материале подробно разберем, где находится Жешув, какой стране он принадлежит, как формировался город и почему его стратегическое значение сегодня оценивают так высоко.
Читать дальше