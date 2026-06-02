На территории НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки БПЛА

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за атаки украинского беспилотника, сообщил региональный оперштаб в мессенджере «Макс».
«По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.
В Славянске-на-Кубани фрагменты украинского беспилотника упали на территории многоквартирного дома. По данным оперштаба, пострадавших нет.
В конце мая украинские беспилотники атаковали объект в промзоне Армавира, принадлежащий ООО «Южная нефтяная компания», сообщила администрация города. Возникший на территории нефтебазы пожар ликвидировали. Пострадавших не было, уточнили в оперштабе.
На месте работали 33 человека и 11 единиц техники.
Минувшей ночью объявляли ракетную опасность в Брянской, Орловской и Калужской областях.
На фоне угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Краснодара (Пашковский), Волгограда, Пензы, Саратова и Калуги.
