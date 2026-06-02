Ребенок пострадал при ударе дрона по частному дому под Белгородом

Вблизи Белгорода украинский дрон нанес удар по частному дому, сообщает оперативный штаб Белгородской области.
Инцидент произошел в себе Бочковка. При взрыве пострадал ребенок.
«11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении штаба.
Повреждения при взрыве получила кровля, остекление и внутренняя отделка дома.
В городе Алексеевка при падении обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и пожарная техника.
