Кандидат на пост генсека ООН в ближайшие дни посетит Россию, заявили в МИД

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Источник: © РИА Новости

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее», — сказал Алимов.

Он напомнил, что глава МД РФ Сергей Лавров принимает всех кандидатов. Так, Россию уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.

Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.

