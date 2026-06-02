Четыре свердловчанина получили от президента награды и звания

Президент России Владимир Путин указом от 30 мая отметил четырех жителей Свердловской области государственными наградами, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Источник: Коммерсантъ

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Медалями «За развитие железных дорог» отмечен машинист железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 171 Свердловской дирекции РЖД по ремонту пути Сергей Лежнин, а также дорожный мастер Баженовской дистанции пути Сергей Пермикин. Отмечаются их заслуги в области железнодорожного транспорта и многолетняя добросовестная работа.

Главный конструктор отдела главного конструктора гидромашин «Уралгидромаш» Александр Феофанов получил почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.