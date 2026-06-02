Четыре свердловчанина получили от президента награды и звания

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.