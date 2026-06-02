Волгоградский футболист Александр Токарев погиб в зоне СВО

Печальную новость сообщили в Объединенной футбольной лиге (ОФЛ) Волгограда — в зоне СВО погиб спортсмен Александр Токарев.
Александр играл как любитель за многие клубы региона. Соболезнования его родным выразили представители еланского «Урожая» и те, кто вместе с ним выходил на поле в составе команды ВолгГТУ, с кем он учился в 49-й школе и выступал за училище олимпийского резерва имени Родимцева.
«Погиб наш большой товарищ и друг, классный футболист, сын, муж и отец. От лица всего нашего футбольного сообщества мы приносим соболезнования семье Саши», — говорится в некрологе, размещенном в соцсети ОФЛ.
У Александра остались родители, жена Анна и двое сыновей — Артём и Никита. Ему было 40 лет.
