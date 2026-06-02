Польша и НАТО подняли авиацию из-за ударов ВС РФ по Украине

Как уточнили в ведомстве, в небо подняли польские и союзные самолеты. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень готовности. Решение приняли в связи с «действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины», сообщает «Интерфакс».
К утру вторника «действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач». В командовании отметили, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали.
В сообщении также прозвучали слова благодарности в адрес Объединенного авиационного командования НАТО и ВВС Франции, чьи вертолеты обеспечивали безопасность в польском небе. «Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны», — добавили в Минобороны.