Польша и НАТО подняли авиацию из-за ударов ВС РФ по Украине

В ночь на 2 июня ВВС Польши и НАТО были подняты на ночное дежурство. Причиной стала воздушная тревога на Украине, вызванная активностью российской дальней авиации. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточнили в ведомстве, в небо подняли польские и союзные самолеты. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень готовности. Решение приняли в связи с «действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины», сообщает «Интерфакс».

К утру вторника «действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач». В командовании отметили, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали.

В сообщении также прозвучали слова благодарности в адрес Объединенного авиационного командования НАТО и ВВС Франции, чьи вертолеты обеспечивали безопасность в польском небе. «Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны», — добавили в Минобороны.

