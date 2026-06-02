Военный беспилотник совершил нештатную посадку в Жамбылской области

«2 июня текущего года в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата сил воздушной обороны вооруженных сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области», — говорится в сообщении во вторник.
По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет, угрозы для населения и инфраструктуры отсутствуют.
По предварительным данным, причиной могли стать технические неполадки.
«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия. Проводятся мероприятия по обследованию района падения и установлению причин инцидента», — заключили в Минобороны.