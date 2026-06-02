Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный беспилотник совершил нештатную посадку в Жамбылской области

Тараз. 2 июня. КазТАГ — Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сил воздушной обороны вооруженных сил Казахстана совершил нештатное приземление в Таласском районе Жамбылской области во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Источник: КазТАГ

«2 июня текущего года в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата сил воздушной обороны вооруженных сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области», — говорится в сообщении во вторник.

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет, угрозы для населения и инфраструктуры отсутствуют.

По предварительным данным, причиной могли стать технические неполадки.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия. Проводятся мероприятия по обследованию района падения и установлению причин инцидента», — заключили в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше