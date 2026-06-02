«Войну не выиграть»: Подполковника США поразили события в Киеве

В ряде регионов Украины сообщили о взрывах на фоне комбинированной атаки ВС РФ. По данным местных СМИ, сильнее всего удары ощущались в Киеве, где фиксировали перебои со светом и водой. Также взрывы произошли в Сумской области, Харькове, Запорожье, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Сообщается о поражении промышленных, энергетических объектов и складов, последствия уточняются.