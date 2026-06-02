Захарова отреагировала на планы Молдавии присоединиться к Румынии

МОСКВА, 2 июн-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в ЕС, назвала это не присоединением, а поглощением страны.

Источник: РИА "Новости"

Молдавский премьер Эуген Осмоческу заявил Euractiv, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.

«Никакого присоединения», — сказала она.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», — добавила Захарова.

