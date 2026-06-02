Politico узнало о желании ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз в рамках подготовки 21-го пакета санкций планирует зафиксировать текущие ограничения на цену российской нефти, не вводя полный запрет на импорт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Издание напоминает, что текущий механизм потолка цен должен истечь этим летом, без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. По данным источников, ЕС хочет предотвратить это, «заморозив» цену на текущем уровне.
Как отмечает Politico, такое решение «лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть», однако полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки.
26 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа начала готовить новый, 21-й пакет санкций в отношении России, при этом она не раскрыла его содержание.
31 мая Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность временного замораживания верхнего предела цен на российскую нефть — в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, который спровоцировал резкий скачок котировок на топливо.
Россия считает санкции западных стран незаконными.
