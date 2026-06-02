Politico узнало о желании ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть

ЕС может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет Politico. В конце мая фон дер Ляйен объявила о начале работы над новыми ограничениями. Москва считает санкции незаконными.

Источник: РБК

Евросоюз в рамках подготовки 21-го пакета санкций планирует зафиксировать текущие ограничения на цену российской нефти, не вводя полный запрет на импорт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Издание напоминает, что текущий механизм потолка цен должен истечь этим летом, без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. По данным источников, ЕС хочет предотвратить это, «заморозив» цену на текущем уровне.

Как отмечает Politico, такое решение «лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть», однако полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки.

По данным издания, в основе нового пакета санкций ЕС — принцип «меньше разговоров, больше давления»: в частности, ЕС может продолжить введение санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также планирует усилить давление на теневой флот.

26 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа начала готовить новый, 21-й пакет санкций в отношении России, при этом она не раскрыла его содержание.

27 мая США на месяц продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Компания решила их продать в октябре прошлого года на фоне санкций американского минфина.

31 мая Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность временного замораживания верхнего предела цен на российскую нефть — в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, который спровоцировал резкий скачок котировок на топливо.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше