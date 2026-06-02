FT узнала об обсуждении в США расширения ядерного присутствия в Европе

Вашингтон допускает расширение программы ядерного обмена за пределы Бельгии, Германии. Италии, Нидерландов, Турции и Великобритании, сообщают источники FT. Интерес проявляют Польша и страны Прибалтики, пишет издание.

Источник: РБК

США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с консультациями.

По данным издания, Вашингтон допустил расширение программы ядерного обмена за пределы шести стран, где уже размещены истребители, способные нести ядерное оружие. Как отметили собеседники FT, переговоры носят конфиденциальный характер и могут не привести к изменению действующих договоренностей.

Издание связывает обсуждения с обеспокоенностью союзников из-за планов администрации президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие США в Европе и перебросить часть ресурсов в Азию и другие регионы. По словам источников, готовность обсуждать расширение должна подтвердить сохранение американского «ядерного зонтика» при одновременном давлении на европейские страны с требованием увеличить расходы на обычную оборону.

Интерес к размещению американских самолетов двойного назначения проявляют страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и некоторые государства Прибалтики, отмечает FT.

В настоящий момент в программе ядерного обмена НАТО участвуют Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Американское ядерное оружие в Европе находится под контролем и охраной США, а решение о его применении остается за Вашингтоном.

Один из источников FT отметил, что консультации продолжаются по каналам НАТО, однако другой собеседник подчеркнул, что соглашение о расширении программы пока не является неизбежным.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что, несмотря на смещение внимания США к другим регионам, уровень сдерживания и обороны в Европе должен сохраниться.

В начале марта 2025 года президент Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите европейских союзников Франции ее ядерным оружием. МИД России увидел в словах президента «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным “патроном” всей Европы, предоставив той свой “ядерный зонтик”. Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

