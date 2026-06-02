Politico: ЕС отказался от полного запрета нефти из России в 21-м пакете санкций

Агентство Bloomberg в конце мая сообщало, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок для российской нефти на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок составляет $44,10 за баррель. Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного, в частности, с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель.