Иран все еще работает над текстом возможной договоренности с США, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 2 июн — РИА Новости. Иран все еще работает над своим текстом возможной договоренности с США о прекращении конфликта, сообщило агентство Mehr со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижимой сделку с Ираном «в течение следующей недели».

«Финальный текст Ирана все еще обсуждается в Тегеране, ответ пока не был направлен (американской стороне — ред.)», — говорится сообщении иранского СМИ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечал ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше