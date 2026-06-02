Иран все еще работает над текстом возможной договоренности с США, пишут СМИ

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечал ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.