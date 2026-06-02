Президент России отметил государственными наградами 13 татарстанцев

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды и почетные звания 13 жителям Татарстана. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждена Ольга Кириллова.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена начальнику межмуниципального отдела по Аксубаевскому и Новошешминскому районам управления Росреестра по РТ Лиле Сахабутдиновой. Награда вручена за многолетнюю добросовестную работу и трудовые достижения.

Орденом Почета отмечен советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов за вклад в подготовку специалистов и научно-педагогическую деятельность.

Почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ» присвоено генеральному директору «Жилбытсервиса-М» Заквану Муфазалову.

Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» удостоены сотрудники структур «Татнефти» и «Транснефти — Прикамье», среди них Ильгам Бадрутдинов, Ильшат Гадиев, Рамзес Зиннуров, Дмитрий Макаров, Рифгат Хакимов и Анис Шакиров.

«Заслуженным работником транспорта РФ» стал заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоены Марии Ишмяковой и Василе Шакирзяновой.

Кроме того, глава государства утвердил гранты на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства, в том числе из Татарстана. В их числе — проект цирковой лаборатории «Манеж идей» артистки-акробата Казанского государственного цирка Альданы Абдуллаевой.

Грант получила директор музыкальной школы № 6 Набережных Челнов Ольга Абулева за проект вокально-хоровых ассамблей «Славься, город Автоград!».

Поддержка также выделена заведующей отделом МБУК «Центр культуры “Кызыл тау”» (Набережные Челны) Лилии Галимовой, директору ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ» Алсу Мифтаховой и директору «Школы креативных индустрий» Альметьевского района Николаю Пиянзину.