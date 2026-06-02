США обсуждают с НАТО размещение ядерного оружия в Европе

Ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп оказался в центре нарастающего политического кризиса. Аналитики телеканала отмечали, что текущая ситуация делает его более уязвимым — как внутри страны, так и за ее пределами. Как полагают эксперты, тактика Трампа по усилению личной власти, которая помогла ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь оборачивается против него: она провоцирует все более активное сопротивление и порождает новые политические угрозы.