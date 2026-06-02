США обсуждают с НАТО размещение ядерного оружия в Европе

Как отмечает издание, американские чиновники «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты». Переговоры проходят на фоне нарастающей тревоги в Европе из-за решения президента США Дональда Трампа вывести с континента американские войска и ключевые системы вооружений. Обсуждения носят конфиденциальный характер и могут не привести к изменениям в действующих соглашениях о совместном использовании ядерного оружия, пишут «Ведомости».
Ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп оказался в центре нарастающего политического кризиса. Аналитики телеканала отмечали, что текущая ситуация делает его более уязвимым — как внутри страны, так и за ее пределами. Как полагают эксперты, тактика Трампа по усилению личной власти, которая помогла ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь оборачивается против него: она провоцирует все более активное сопротивление и порождает новые политические угрозы.
Помимо этого, журналисты указали на то, что Вашингтону до сих пор не удалось реализовать свои стратегические задачи в отношении Тегерана. При этом давление на Трампа растет с двух сторон: от внутренних оппонентов и от международных партнеров, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта.