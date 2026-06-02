Вучич подтвердил отказ баллотироваться на новый президентский срок

На вопрос Bloomberg о том, хотел бы он снова занять должность премьер-министра, господин Вучич ответил, что «это может произойти», потому что его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем. Он напомнил, что парламентские и президентские выборы пройдут в Сербии в 2026 году.