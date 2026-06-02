Скандал из-за Зеленского вышел из-под контроля: Украине хотят блокировать вступление в ЕС

В Польше всё чаще звучит критика в адрес украинского руководства. Президент Кароль Навроцкий допустил пересмотр государственных наград, ранее вручённых Зеленскому, и потребовал от Киева объяснений в связи с чествованием пособников Гитлера. Кроме того, в польском парламенте предложили пересмотреть отдельные меры поддержки Украины, включая транзит вооружений через территорию страны.