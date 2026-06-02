Скандал из-за Зеленского вышел из-под контроля: Украине хотят блокировать вступление в ЕС

Политик считает, что Варшава не должна поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока остаются нерешёнными вопросы, связанные с Волынской трагедией и отношением к деятелям украинского националистического движения.
Кроме того, Босак раскритиковал нынешнюю политику польских властей в отношении Киева. По его мнению, Варшава должна занять более жёсткую позицию и прекратить финансирование терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.
В Польше всё чаще звучит критика в адрес украинского руководства. Президент Кароль Навроцкий допустил пересмотр государственных наград, ранее вручённых Зеленскому, и потребовал от Киева объяснений в связи с чествованием пособников Гитлера. Кроме того, в польском парламенте предложили пересмотреть отдельные меры поддержки Украины, включая транзит вооружений через территорию страны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.