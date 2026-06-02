МИД Франции потребовал от Израиля прекратить операцию в Ливане

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с резкой критикой в адрес Израиля из-за продолжающихся военных действий на ливанской территории.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нет оправдания продолжению израильских военных операций и расширению зоны оккупации ливанской территории», — приводит «Интерфакс» слова дипломата в эфире France 2. Министр также призвал Израиль и группировку «Хезболла» немедленно прекратить огонь.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ Армии обороны Израиля нанести удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. В последние дни израильские военные заметно усилили наступательные операции против группировки на юге Ливана. Иранские СМИ сообщали о приостановке в связи с этим переговоров с США.

Вечером 1 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с представителями Израиля и «Хезболлы» о прекращении огня в Ливане.

Однако, как отмечают источники, уже в ночь на 2 июня стороны продолжили наносить удары друг по другу в отдельных районах.

Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше