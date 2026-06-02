Парламентские выборы в Армении в 2026 году

Предстоящие парламентские выборы в Армении от 2026 года фактически станут голосованием за дальнейший внешнеполитический и внутриполитический курс страны. В материале рассказываем, когда пройдет голосование, кто участвует в кампании, какие партии лидируют в рейтингах и кто может получить большинство в новом парламенте.
Главное о парламентских выборах в Армении в 2026 году
Ниже — самое важное о политическом событии.
1. Выборы в Национальное собрание Армении назначены на 7 июня 2026 года. Главным фаворитом кампании остается партия Никола Пашиняна «Гражданский договор». Основными соперниками власти считаются альянс «Армения» Роберта Кочаряна и «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.
2. Голосование определит не только состав парламента, но и будущего премьер-министра страны. При этом выборы проходят в крайне непростой политической обстановке. После событий в Нагорном Карабахе, нормализации отношений с Азербайджаном и постепенного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой армянское общество оказалось серьезно расколото.
3. Оппозиционные силы обвиняют правительство Никола Пашиняна в утрате Карабаха и изменении традиционного внешнеполитического курса страны. Власти, напротив, заявляют о необходимости реформ, укрепления независимости Армении и усилении международных связей, особенно с Европой.
4. На фоне избирательной кампании дополнительное внимание привлекли разногласия между Ереваном и Москвой. В конце мая 2026 года Россия даже отозвала своего посла из Армении для консультаций, связав это с действиями армянского руководства по сближению с Евросоюзом.
Дата проведения парламентских выборов в Армении в 2026 году
Очередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 7 июня 2026 года. Именно в этот день граждане страны будут выбирать новый состав парламента девятого созыва.
Армения считается парламентской республикой, поэтому результаты голосования напрямую определяют будущего премьер-министра и состав правительства страны. Фактически именно парламентское большинство формирует исполнительную власть.
Рейтинг партий, участвующих в выборах в Армении
На выборах зарегистрированы порядка 12 политических сил, однако основная борьба разворачивается между несколькими крупными партиями и блоками. Наибольшие шансы на прохождение в парламент имеют следующие силы:
«Гражданский договор» Никола Пашиняна;
блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна;
блок «Армения» Роберта Кочаряна;
«Процветающая Армения» Гагика Царукяна;
«Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.
Согласно ряду опросов весны 2026 года, лидером остается партия «Гражданский договор». Различные исследования дают ей от 24% до 65% поддержки — разброс, как можно заметить, весьма большой, и часто он зависит от характера издания.
Второе место чаще всего занимает «Сильная Армения», а третье — альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна. Такие данные, например, в начале июня 2026 года приводит портал PolitPro.
Кандидаты на должность премьер-министра Армении в 2026 году
Хотя формально граждане голосуют за партии, именно парламентское большинство определяет будущего главу правительства.
Никол Пашинян
Действующий премьер-министр остается главным фаворитом кампании. Весной 2026 года правящая партия «Гражданский договор» официально утвердила Пашиняна кандидатом на пост главы правительства на новый срок.
Основой его программы стали экономический рост, модернизация инфраструктуры, развитие технологий и продолжение внешнеполитического курса последних лет. Также последние несколько месяцев Пашинян, можно сказать, «присматривался» к Евросоюзу: он проводил встречи с президентом франции Макроном, но заявлял, что Армения пока что остается в ЕАЭС.
Роберт Кочарян
Экс-президент Армении остается одним из главных лидеров оппозиции. Его блок «Армения» выступает за пересмотр ряда решений нынешних властей и более тесное сотрудничество с Россией.
По словам Кочаряна, направленные против евразийской интеграции действия нынешних властей способны поставить армянскую экономику в тяжелое положение. Политик считает, что значительная часть армянского бизнеса ориентирована именно на рынок ЕАЭС, а отказ от существующих экономических механизмов негативно скажется на уровне жизни населения.
Самвел Карапетян
Одним из наиболее заметных игроков кампании стала партия «Сильная Армения». Эта политическая сила активно набирала популярность в течение последних месяцевы, и теперь она рассматривается рядом экспертов как один из главных конкурентов действующей партии. Кроме того, по мнению ряда армянских политологов это наиболее пророссийский кандидат на грядущих выборах.
Как проходят парламентские выборы в Армении по Конституции
Парламент Армении избирается сроком на пять лет и должен состоять минимум из 101 депутата.
Избирательная система
Голосование проходит по пропорциональной системе. Избиратели голосуют за партийные списки и политические блоки. Для самостоятельных партий установлен барьер в 4%, а для блоков, состоящих из нескольких партий — от 8 до 10%.
Гендерные квоты
Мало кто знает, но не менее 30% кандидатов в верхней части партийных списков должны составлять представители каждого пола. Эти правила закреплены в Избирательном кодексе Армении.
При этом согласно Рекомендации Комитета Министров Совета Европы, это значение должно быть зафиксировано на отметке в как минимум 40%.
Представительство национальных меньшинств
Продолжая тему квот, отдельные депутатские места в Армении зарезервированы для представителей крупнейших национальных меньшинств страны — русских, езидов, курдов и ассирийцев.
Прогноз экспертов: кто победит на выборах в Армении
Большинство опубликованных весной 2026 года опросов показывают лидерство партии Никола Пашиняна. Однако эксперты отмечают высокий уровень политической поляризации общества и большое количество неопределившихся избирателей.
Политологи также обращают внимание, что выборы фактически стали референдумом по вопросу доверия действующей власти. Если «Гражданский договор» сохранит большинство, курс Пашиняна на ближайшие годы, вероятно, останется неизменным. В случае успеха оппозиции возможен пересмотр части внешнеполитических решений последних лет.
Когда будут известны результаты выборов в Армении
Предварительные итоги голосования традиционно начинают публиковать уже в ночь после закрытия участков.
Первые результаты парламентских выборов в Армении ожидаются вечером 7 июня и ночью 8 июня 2026 года. Окончательные данные Центральная избирательная комиссия страны должна утвердить после завершения обработки всех протоколов и рассмотрения возможных жалоб — процесс может занять время, но при наличии очевидного фаворита большой роли уточнение нескольких процентов не сыграет.