Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему

«Из приоритетных направлений работы на ближайший период отдельное внимание уделили решению задач по бесперебойному обеспечению Крыма топливом», — написал Аксенов в своем канале в МАКС по итогам встречи с Хуснуллиным.
Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.