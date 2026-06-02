Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Проблема нехватки бензина в Крыму обсуждалась в ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой республики Сергеем Аксеновым. Как сообщил руководитель региона, решение данного вопроса является приоритетным направлением работы.

Источник: РИА "Новости"

«Из приоритетных направлений работы на ближайший период отдельное внимание уделили решению задач по бесперебойному обеспечению Крыма топливом», — написал Аксенов в своем канале в МАКС по итогам встречи с Хуснуллиным.

Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.

