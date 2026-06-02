FT: в повестке саммита ЕС не будет слова «Китай»

Ранее FT сообщала, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне заявил о намерении Евросоюза расширить импортные квоты и увеличить тарифы на продукцию из Китая для борьбы «с экзистенциальной угрозой» ключевым секторам европейской экономики. При этом, по словам Сежурне, данные шаги ЕС не направлены «на разрыв отношений с Китаем», а преследуют цель «реально перебалансировать» двустороннюю торговлю. Зампред ЕК напомнил, что ежедневный торговый дефицит ЕС с Китаем составляет €1 млрд.