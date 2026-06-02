FT: в повестке саммита ЕС не будет слова «Китай»

Как отмечает издание, государства — члены ЕС осторожно подходят «к торговой конфронтации с Китаем, отчаянно пытаясь не привлекать внимание Пекина». По словам европейских дипломатов, председатель Европейского совета Антониу Кошта не стремится оказывать излишнее давление на правительства по столь спорному вопросу.
«В повестке дня [саммита] не будет слова “Китай”, основного источника импорта сообщества, — заявил один из дипломатических источников. — Вместо упоминания о торговых вызовах со стороны Пекина лидеры обсудят “конкурентоспособность и глобальные экономические вызовы”».
Ранее FT сообщала, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне заявил о намерении Евросоюза расширить импортные квоты и увеличить тарифы на продукцию из Китая для борьбы «с экзистенциальной угрозой» ключевым секторам европейской экономики. При этом, по словам Сежурне, данные шаги ЕС не направлены «на разрыв отношений с Китаем», а преследуют цель «реально перебалансировать» двустороннюю торговлю. Зампред ЕК напомнил, что ежедневный торговый дефицит ЕС с Китаем составляет €1 млрд.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайские власти обязательно примут ответные меры в случае расширения Евросоюзом квот и тарифов на продукцию из КНР. Как уточнила представитель, Брюссель должен «всесторонне и объективно» оценивать торгово-экономические отношения Китая с Европой, «неукоснительно соблюдать свои обязательства в области свободной торговли».