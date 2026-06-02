Bloomberg: Мерц планирует обсудить с европейскими лидерами нормализацию отношений с Трампом

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши соберутся в Берлине, чтобы разработать пакет мер и доказать Вашингтону, что европейские союзники готовы принять на себя больше ответственности за собственную оборону. На эту встречу Мерц планирует пригласить генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Дата саммита «Большой пятерки» (Е5) пока не выбрана. Официально он не запланирован, уточняет Bloomberg.
При этом Мерц признал, что хотел бы сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту Европы Соединенными Штатами в рамках НАТО: «Этот альянс, по крайней мере на данный момент, незаменим».
Согласно Bloomberg, министры обороны стран Е5 12 июня проведут отдельную встречу в Париже. Они хотят согласовать совместную позицию перед саммитом НАТО