Bloomberg: Мерц планирует обсудить с европейскими лидерами нормализацию отношений с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в июне намерен принять европейских лидеров, чтобы выработать план по налаживанию отношений с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши соберутся в Берлине, чтобы разработать пакет мер и доказать Вашингтону, что европейские союзники готовы принять на себя больше ответственности за собственную оборону. На эту встречу Мерц планирует пригласить генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Дата саммита «Большой пятерки» (Е5) пока не выбрана. Официально он не запланирован, уточняет Bloomberg.

Агентство напоминает, что Мерц стал мишенью Трампа после того, как раскритиковал американского коллегу за отсутствие стратегии в войне против Ирана и заявил, что Тегеран «унижает» американских переговорщиков. В ответ президент США объявил о выводе более 5000 американских военнослужащих из Германии.

При этом Мерц признал, что хотел бы сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту Европы Соединенными Штатами в рамках НАТО: «Этот альянс, по крайней мере на данный момент, незаменим».

Согласно Bloomberg, министры обороны стран Е5 12 июня проведут отдельную встречу в Париже. Они хотят согласовать совместную позицию перед саммитом НАТО 7—8 июля в Анкаре и обсудить структуры командования на случай более масштабного конфликта в Европе.

