Bloomberg: Мерц планирует обсудить с европейскими лидерами нормализацию отношений с Трампом

Агентство напоминает, что Мерц стал мишенью Трампа после того, как раскритиковал американского коллегу за отсутствие стратегии в войне против Ирана и заявил, что Тегеран «унижает» американских переговорщиков. В ответ президент США объявил о выводе более 5000 американских военнослужащих из Германии.