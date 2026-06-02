Иран поставил ультиматум США и Израилю

«Если израильская агрессия против Ливана продолжится, то мы не только остановим процесс переговоров, но и вступим в прямое столкновение с врагом», — говорится в публикации.
Ранее Тегеран прекратил переговоры с Вашингтоном из-за эскалации ситуации в Ливане. Одним из условий прекращения огня называлось перемирие в регионе. Сообщалось, что Иран намерен полностью блокировать Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе для усиления давления на Израиль.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. «Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — говорилось в сообщении.