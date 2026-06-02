Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян оценил резолюцию глав четырех стран ЕАЭС по Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал как «очень сбалансированную» резолюцию, принятую главами четырех государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ касается необходимости проведения в Армении референдума относительно членства республики в этом интеграционном объединении или в Европейском союзе.

Источник: РИА "Новости"

В ходе предвыборной агитации в Гегаркуникской области на вопрос журналиста о том, получил ли он текст резолюции по итогам встречи в Астане 29 мая, Пашинян заявил, что ознакомился с ним.

«Я прочитал. Там очень сбалансированный текст, и получается, что наши коллеги из четырех стран Евразийского экономического союза — они поддерживают идею проведения в Армении референдума по вопросу вступления Армении в ЕС», — сказал премьер-министр.

«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», — добавил Пашинян.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше