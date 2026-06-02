Пашинян оценил резолюцию глав четырех стран ЕАЭС по Армении

В ходе предвыборной агитации в Гегаркуникской области на вопрос журналиста о том, получил ли он текст резолюции по итогам встречи в Астане 29 мая, Пашинян заявил, что ознакомился с ним.
«Я прочитал. Там очень сбалансированный текст, и получается, что наши коллеги из четырех стран Евразийского экономического союза — они поддерживают идею проведения в Армении референдума по вопросу вступления Армении в ЕС», — сказал премьер-министр.
«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», — добавил Пашинян.