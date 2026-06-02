Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатная еда для полных: депутат Госдумы предложил оригинальную идею

Егорь Коськов считает, что полным надо помогать, а не ругать их.

Депутат Госдумы Егор Коськов предложил выдавать бесплатную еду россиянам с лишним весом. Инициатива обсуждается в контексте борьбы с ожирением, что актуально и для жителей Волгограда.

Парламентарий считает, что лишний вес часто возникает из-за недоступности правильного питания. Он предлагает ввести адресные программы льготного питания по назначению врача для людей с медицинскими показаниями. Это поможет привить населению полезные установки и создать условия для здорового образа жизни без запретов.

«Меры поддержки должны быть адресными», — разъяснил Коськов «Абзацу». Он подчеркнул, что власти должны не ограничивать соотечественников, а помогать им сделать здоровый выбор.

Депутат уверен, что такой подход частично решит проблему ожирения в стране. Пока это лишь предложение Егора Коськова, а не закон. Никаких бесплатных продуктов в Волгограде сейчас не выдают. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось об итогах праймериз в Волгограде.