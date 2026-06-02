Бесплатная еда для полных: депутат Госдумы предложил оригинальную идею

Депутат Госдумы Егор Коськов предложил выдавать бесплатную еду россиянам с лишним весом. Инициатива обсуждается в контексте борьбы с ожирением, что актуально и для жителей Волгограда.
Парламентарий считает, что лишний вес часто возникает из-за недоступности правильного питания. Он предлагает ввести адресные программы льготного питания по назначению врача для людей с медицинскими показаниями. Это поможет привить населению полезные установки и создать условия для здорового образа жизни без запретов.
«Меры поддержки должны быть адресными», — разъяснил Коськов «Абзацу». Он подчеркнул, что власти должны не ограничивать соотечественников, а помогать им сделать здоровый выбор.
Депутат уверен, что такой подход частично решит проблему ожирения в стране. Пока это лишь предложение Егора Коськова, а не закон. Никаких бесплатных продуктов в Волгограде сейчас не выдают. Инициатива находится на стадии обсуждения.
