Регионы Сибири обсудили меры по укреплению устойчивости бюджетной системы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном округе продолжается работа по формированию предложений, направленных на повышение устойчивости региональных бюджетов и сбалансированность финансовой системы. Вопросы исполнения бюджетов в 2025 году стали ключевой темой заседания координационного совета по финансам, налогам и бюджету Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Владимира Бахаря с участием представителей финансовых и законодательных органов регионов СФО, а также экспертного сообщества.
Открывая заседание, Владимир Бахарь отметил: «В текущих условиях регионам важно сохранить баланс между бюджетной консолидацией и необходимостью достижения национальных целей развития страны, продолжения инфраструктурного и территориального развития, выполнения всех социальных обязательств, включая поддержку участников спецоперации и их семей».
По данным первого заместителя министра финансов Красноярского края Павла Кирсанова, объем инвестиций в основной капитал в субъектах СФО в 2025 году составил 4,2 трлн рублей. Доходы консолидированных бюджетов достигли 2,4 трлн рублей, расходы — 2,6 трлн рублей. Структура расходов в большинстве регионов сохраняет социальную направленность: более 60% средств направляется на образование, здравоохранение, культуру и спорт.
Отдельное внимание участники уделили вопросам совершенствования налогового законодательства, мерам поддержки малого и среднего бизнеса, а также снижению рисков кассовых разрывов в региональных бюджетах.
По итогам заседания сформирован перечень предложений, направленных на укрепление финансовой устойчивости регионов. Они будут направлены в федеральные органы власти и рассмотрены на площадке Министерства финансов России.