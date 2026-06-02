Регионы Сибири обсудили меры по укреплению устойчивости бюджетной системы

По данным первого заместителя министра финансов Красноярского края Павла Кирсанова, объем инвестиций в основной капитал в субъектах СФО в 2025 году составил 4,2 трлн рублей. Доходы консолидированных бюджетов достигли 2,4 трлн рублей, расходы — 2,6 трлн рублей. Структура расходов в большинстве регионов сохраняет социальную направленность: более 60% средств направляется на образование, здравоохранение, культуру и спорт.