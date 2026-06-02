Токаев: Alatau City станет первым полностью цифровым городом

Построение устойчивой модели развития города.
Реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы. Текущая финансово-экономическая модель имеет риски с точки зрения покрытия будущих расходов.
Приток инвестиций и развитие бизнеса — это не гарантированный источник доходов, а прогноз и ожидание. Кроме того, предусмотренные преференции на начальном этапе снизят налоговую отдачу.
Это грозит структурным разрывом: расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены, либо занижены.
Совету по развитию Алатау вместе с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет.
Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления.
Все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план, стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы со следующего года приступить к активной фазе развития города.
В реализации крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и успешное начало процесса. Если тянуть резину, дело пропало.